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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۶

فرکی:

برنامه ریزی نادرست لیگ به ضرر تیم ها تمام می شود

برنامه ریزی نادرست لیگ به ضرر تیم ها تمام می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به کم شدن فاصله برگزاری دیدارهای لیگ برتر گفت: این برنامه ریزی به تیم ها لطمه وارد می کند.

به گزارش خبر نگار مهر، حسین فرکی سه شنبه شب پس از پیروزی مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز بازیکنان نفت تهران بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و توانستند در این دیدار پیروزی را از آن خود کنند.

وی با اشاره به وقوع اتفاقات دور انتظار در فوتبال گفت: این قبیل اتفاقات باعث جذاب تر شدن فوتبال می شود.

فرکی ابراز داشت: ما می توانیم با تاکتیک مناسب در هر مسابقه مقام قهرمانی را در این دوره از مسابقات کسب کنیم.

وی ادامه داد: کم شدن فاصله برگزاری دیدارهای لیگ برتر فوتبال در هفته های آینده مشکلی است که گریبان بسیاری از تیم ها را می گیرد و تیم هایی که آمادگی کمتری دارند، بیشترین ضربه ها را متحمل می شوند.

فرکی بیان کرد: نفت تهران بیرون زمین نیز از همان کیفیت و قدرت تیم درون زمین برخوردار است و امیدواریم با کسب این امتیاز شاهد موفقیت های بیشتر این تیم باشیم.

سرمربی نفت تهران اظهار داشت: در ادامه نیمه اول به دلیل اشتباهات بازیکنان نتوانستیم، گل های بیشتری را به ثمر برسانیم و این شانس را نیز در نیمه دوم بر روی اشتباهات مس داشتیم که نتوانستیم از آن ها برای زدن گل های بعدی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم این دیدار تیم مس کرمان نیز می توانست بازی را به تساوی برساند اما خوشبختانه آن ها نتوانستند از موقعیت خود استفاده کنند.

کد مطلب 1506765

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