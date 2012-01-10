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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

طهماسبی در گفتگو با مهر:

290 حلقه چاه غیرمجاز در مازندران شناسایی شد

290 حلقه چاه غیرمجاز در مازندران شناسایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از شناسایی 290 حلقه چاه غیرمجاز در 9 ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

رمضان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ ماهه گذشته، ۳۹۰ حلقه چاه غیر مجاز از سوی گروههای گشت و بازرسی این شرکت شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و نسبت به اخذ مجوز جهت انسداد ۵۵ حلقه چاه اقدام شد.

وی افزود: این گروه در این مدت، موفق به توقیف ۱۷ دستگاه حفاری چاه شده که ۱۶ مورد از آنها دستگاه غیر مجاز و یک مورد دستگاه مجاز بوده است.
 
طهماسبی گفت: علاوه بر موارد فوق گروه های گشت و بازرسی این شرکت، از اضافه برداشت ۷۸ حلقه چاه جلوگیری که این امر رضایت مالکان چاههای مجاور را در پی داشته است.
 
مازندران از حیث منابع آبی در جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است.
 
 
کد مطلب 1506770

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