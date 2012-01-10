بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری کودک گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سمیعی در کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان افزود: به برکت انقلاب اسلامی و حمایت دولت کریمه امسال نیز یکی دیگر از دستاوردهای این انقلاب را تقدیم کودکان و نوجوانان این مرز و بوم می کنیم.

سمیعی در ادامه افزود: این مجتمع فرهنگی هنری در سه طبقه و به مساحت دو هزار و 300 متر افتتاح می شود که بخش های مختلفی را با توجه به رسالت کانون پرورش فکری پیش بینی کردیم.

وی از اقشار آسیب پذیر جامعه می توان به کودکان و نوجوانان و همچنین کهنسالان اشاره کرد و گفت: خدمت به این اقشار از خیر و برکات اخروی بسیاری برخوردار است.

سمیعی گفت: اکنون در سی و سومین فجر انقلاب اسلامی ایران که دشمن در حال تخریب ارزش های آن است ما باید با تنوع در برنامه ریزی های استانی و کلان پیام انقلاب را به آنها برسانیم.

وی گفت: مطمئنا در این نشست ها با کمک از فکرهای تخصصی و تکنولوژی روز نیاز کودک و نوجوان امروز را برآورده کنیم و هر چه بیشتر از قبل آنها را با هویت اسلامی شان آشنا سازیم.

سمیعی همچنین گفت: پیام انقلاب باید به تمام کودکان و نوجوانان حتی در دورترین نقاط سطح استان برسد، تا استمرار انقلاب و ادامه راه امام راحل و شهدای انقلاب پایدار و مستدام باقی بماند.