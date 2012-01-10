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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۷

عبادی:

ترویج مطالعه و کتابخوانی در همدان نیازمند فرهنگ سازی است

ترویج مطالعه و کتابخوانی در همدان نیازمند فرهنگ سازی است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان گفت: ترویج مطالعه و کتابخوانی در همدان نیازمند فرهنگ سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی بعدازظهر سه شنبه در سومین نشست ویژه رابطان کتابخانه های استان همدان با اشاره به اهمیت انجام کار فرهنگی در جامعه اظهار داشت: باید با تبلیغ مناسب در این حوزه تعداد بیشتری از شهروندان را به کتاب و کتابخوانی جذب کرد.

وی گفت: در بخش شبکه کتابخوانان حرفه ای باید تا پایان سال جاری حداقل یک درصد ازجمعیت استان همدان در این شبکه اجتماعی کتاب جذب شوند.

عبادی با بیان اینکه افرادی که در امور فرهنگی مشغول فعالیت هستند سربازان خط مقدم جنگ نرم محسوب می شوند، ادامه داد: در حال حاضر با ایجاد کانونهای قرآنی و نهج البلاغه و کانونهای ادبی تقویت این جبهه فرهنگی اولویت قرار گرفته است.

فاضل عبادی بر ارتقا شاخص های فرهنگی استان همدان تاکید کرد و افزود: کار فرهنگی باعث گسترش فرهنگ مطالعه مفید در استان همدان می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان بر فعال نمودن بخش کودکان ونوجوانان به عنوان یکی از مهم ترین محورهای کتاب وکتابخوانی تاکید کرد و افزود: در کنار جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه های عمومی نباید از گسترش مطالعه در بین اقشار مختلف غافل ماند.

کد مطلب 1506774

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