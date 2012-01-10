جشنواره منطقه ای نمایش کوتاه ایثار در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانی اظهار داشت: نمایش منطقه ای ایثار، ویژه استان‎های گلستان، مازندران، گیلان و خراسان‎شمالی است که علاقمندان می‎توانند تا سی‎ام دی‎ماه متون و طرح‎های نمایشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان هدف از برگزاری این جشنواره را بیان ارزش های والای انسانی عنوان کرد و بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچنین ارائه تجربه‎های نو و بروز خلاقیت‎ها در حوزه تئاتر از دیگر اهداف این جشنواره منطقه‎ای است.

جهانی به موضوعات این جشنواره اشاره کرد و اذعان داشت: جلوه‎های ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس و انقلاب، جلوه‎های ایثار و شهادت در دوران معاصر همچنین جلوه‎های ایثار در بانوان از بخش‎های مختلف نمایش کوتاه ایثار است.

وی عنوان کرد: به رتبه‎های اول تا سوم هر یک از بخش‎های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن و موسیقی به ترتیب جوایزی شامل دیپلم افتخار و جایزه‎های نقدی اهداء می‎شود و در نهایت نیز دو اجرا برای تولید صحنه‎ای برگزیده خواهند شد که تا سقف سه میلیون تومان حمایت می‎شوند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان به شرایط ارسال آثار پرداخت و تصریح کرد: ملاک اصلی در انتخاب آثار، گرایش‎های آموزشی، تجربی، خلاقیت‎های نوین نمایشی، استفاده حداقل از امکانات صحنه و تکیه بر جوهره اصلی نمایش خواهد بود.



جهانی تاکید کرد: زمان اجرای آثار صحنه‎ای نباید کمتر از 15 دقیقه و بیشتر از 25 دقیقه بیشتر باشد.



وی از علاقمندان خواست تا با بهترین آثار نمایشی در این جشنواره شرکت کنند تا هم دین خود را به شهدا و آرمان های انقلاب نشان دهند و هم از اجر دنیوی و اخروی این کار بهره‎مند شوند.