جشنواره منطقه ای نمایش کوتاه ایثار در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانی اظهار داشت: نمایش منطقه ای ایثار، ویژه استانهای گلستان، مازندران، گیلان و خراسانشمالی است که علاقمندان میتوانند تا سیام دیماه متون و طرحهای نمایشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان هدف از برگزاری این جشنواره را بیان ارزش های والای انسانی عنوان کرد و بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچنین ارائه تجربههای نو و بروز خلاقیتها در حوزه تئاتر از دیگر اهداف این جشنواره منطقهای است.
جهانی به موضوعات این جشنواره اشاره کرد و اذعان داشت: جلوههای ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس و انقلاب، جلوههای ایثار و شهادت در دوران معاصر همچنین جلوههای ایثار در بانوان از بخشهای مختلف نمایش کوتاه ایثار است.
وی عنوان کرد: به رتبههای اول تا سوم هر یک از بخشهای نویسندگی، کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن و موسیقی به ترتیب جوایزی شامل دیپلم افتخار و جایزههای نقدی اهداء میشود و در نهایت نیز دو اجرا برای تولید صحنهای برگزیده خواهند شد که تا سقف سه میلیون تومان حمایت میشوند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان به شرایط ارسال آثار پرداخت و تصریح کرد: ملاک اصلی در انتخاب آثار، گرایشهای آموزشی، تجربی، خلاقیتهای نوین نمایشی، استفاده حداقل از امکانات صحنه و تکیه بر جوهره اصلی نمایش خواهد بود.
جهانی تاکید کرد: زمان اجرای آثار صحنهای نباید کمتر از 15 دقیقه و بیشتر از 25 دقیقه بیشتر باشد.
وی از علاقمندان خواست تا با بهترین آثار نمایشی در این جشنواره شرکت کنند تا هم دین خود را به شهدا و آرمان های انقلاب نشان دهند و هم از اجر دنیوی و اخروی این کار بهرهمند شوند.
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