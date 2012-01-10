791 روستای مازندران در شش سال گذشته گازرسانی شد

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت نهم و دهم از آغاز فعالیت خود در سال 84 تاکنون تمام توان و ظرفیت خود را برای توسعه و آبادانی و توزیع عادلانه امکانات در همه نقاط کشور به کار بسته است.

وی بیان داشت: تا قبل از سال 84 سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در مازندران دو دهم متر مربع بود که در طول فعالیت دولت نهم و دهم، این میزان با شش دهم متر مربع افزایش، هم اکنون به هشت دهم متر مربع رسیده است.

وی افزود: استاندارد فضای ورزشی برای هر نفر در کشور، یک متر مربع بوده که با توجه به نگاه ویژه دولت نهم و دهم به امر ورزش، هم اکنون 11 شهرستان مازندران از این استاندارد برخوردار هستند.

طاهایی با بیان اینکه در سفر اول دولت به استان، ساخت 45 سالن ورزشی به تصویب رسید که همه آنها اجرایی شده است، اظهار داشت: در سفر دوم، احداث 52 سالن تخصصی تصویب که تاکنون 25 سالن اجرایی شد، 11 سالن افتتاح و مابقی تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استاندار مازندران تصریح کرد: با اهتمام دولت به امر ورزش در روستاها، هم اکنون سرانه فضای ورزشی در روستاهای استان بیشتر از شهرها است.

وی با اشاره به اینکه در سفرهای دولت به استان، ساخت 80 پروژه مشارکتی در روستاها مصوب شد، افزود:از این تعداد، 27 پروژه افتتاح شد و مابقی از 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استاندار مازندران گفت: در دوران فعالیت دولت نهم و دهم، پنج هزار و 709 کیلومتر شبکه گذاری گاز شهری و روستایی در استان انجام شده که 45 درصد نسبت به سنوات گذشته رشد دارد.



وی ادامه داد:411 هزار و 902 مشترک گاز به مشترکان گاز طبیعی استان افزوده شده که 61 درصد رشد داشته است.



طاهایی درخصوص گازرسانی به روستاها در طول فعالیت دولت نهم و دهم اذعان داشت: در این مدت به 791 روستا گازرسانی شده که 40 درصد نسبت به قبل از سال 84 رشد داشته است.



استاندار مازندران، تکمیل احداث سد مخزنی آیت الله صالحی مازندرانی را یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین اقدامات دولت در مازندران دانست و افزود: این پروژه با اعتبار 180 میلیارد تومان و با هدف تامین آب زراعی 54 هزار هکتار و تامین آب شرب 650 هزار نفر از مردم شهرهای بابل، بابلسر، فریدونکنار و روستاهای مسیر انجام شد.



وی افزود: طرح آبرسانی به شهرهای جویبار، کیاکلا و بهنمیر و روستاهای مسیر به میزان 9 میلیون متر مکعب در سال برای جمعیت حدود 110 هزار نفر نیز از دیگر اقدامات زیربنایی دولت محسوب می شود.



وی طرح تکمیل و توسعه فرودگاه رامسر را اقدامی موثر در رونق اقتصادی استان دانست و گفت: این طرح شامل تطویل باند به طول دو هزار و 700 متر و به عرض 60 متر با هزینه 70 میلیارد تومان اجرایی شده است.



طاهایی، ساخت ترمینال ها و ساختمان های جانبی فرودگاه رامسر با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان و افتتاح جایگاه سوخت رسانی فرودگاه رامسر و نوشهر با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان را از دیگر اقدامات انجام شده در جهت توسعه این فرودگاه ذکر کرد.



وی افزود: به منظور توسعه فرودگاه بین المللی ساری نیز اقدامات خوبی صورت گرفت که احداث ترمینال های ورودی و خروجی مسافران، ساخت پاویون، فضای سبز، برج مراقبت پرواز و هم چنین ساخت سالن مستقبلین با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد تومان از آن جمله هستند.