عشق به خدا همدلی و همسویی با پروردگار است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "تعریف عشق" اثر توماس جی اورد از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شده است. دکتر توماس جی اورد فیلسوف و الهی‌دان معاصر در خصوص تعاریف مختلف عشق گفت: عشق از منظرهای گوناگون علمی، فلسفی و الهیاتی قابل تعریف است.

وی افزود: هر رویکرد دارای عناصر و مؤلفه‌های خاص خود به مفهوم عشق است. وقتی صحبت از مفهوم عشق می‌شود در واقع باید رویکرد بدبینانه به نوع بشر را فراموش و معتقد باشیم انسان موجودی کاملاً خودخواه نیست.

مؤلف "تعریف عشق" در ادامه یادآور شد: به هر میزان به مفاهیمی چون عشق که مربوط به انسان است پرداخته شود درک و فهم انسان از خودش بیشتر خواهد شد. در مورد عشق باید توجه داشت که عشق عمل و اقدامی آگاهانه است. وقتی از عاشق شدن یک نفر صحبت می‌کنیم او دانسته و آگاهانه این عمل را انجام داده است.

وی در ادامه یادآور شد: در واقع عشق اقدامی آگاهانه در ابراز همدلی و همسویی نسبت به دیگران است. حال این دیگران می‌تواند یک فرد باشد و یا اینکه خدا باشد. بر این اساس عشق به خدا به معنای همدلی و همسویی با اوست.

توماس اورد در پایان تصریح کرد: نکته دیگری که در مورد مفهوم عشق وجود دارد این است که فرد عاشق فردی کامیاب نیز هست در واقع او از رهگذر وجود عشق در وجودش، کامیاب نیز هست.