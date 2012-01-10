ذخیره سازی آب در سد شهید رجایی 3 برابر شد

رمضان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بارندگی های بسیار خوبی که در پاییز امسال انجام شد، میزان ذخیره سازی آب در سد شهید رجایی از پایان فصل زراعی تاکنون از ۲۳ میلیون متر مکعب به ۹۳ میلیون متر مکعب رسید.
وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود سه برابر رشد داشته است.
طهماسبی گفت: هم اکنون میزان ورودی آب به دریاچه سد حدود 6.5 مترمکعب بر ثانیه بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود بیش از دو برابر شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: پیش بینی می شود تا شروع فصل زراعی که نیمه دوم فروردین در دشت تجن خواهد بود، حدودا ۹۵ درصد از حجم سد آبگیری شود.
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