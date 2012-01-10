تایید صلاحیت 83 درصد از داوطلبان مجلس نهم/ بررسی به دور از شائبه سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در خصوص عملکرد هیئت های اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که مورد انتقاد نمایندگان فعلی مجلس و رسانه ها قرار گرفته است، تصریح کرد: میزان رد صلاحیت داوطلبان در این دوره 17 درصد است و با توجه به اینکه دوره قبلی 40 درصد رد صلاحیت داشتیم، رد صلاحیتها کاهش 23 درصدی را نشان میدهد.
وزیر کشور آمار ثبت نامکنندگان انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را 5405 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 85 نفر تا امروز انصراف دادهاند اما از مجموع کل ثبت نام شدگان نهایی غیر از افراد منصرف، 17 درصد رد صلاحیت شدند در حالیکه در دوره انتخابات پیشین، رد صلاحیتها 40 درصد بود.
نجار اضافه کرد: نتایج داوطلبان رد صلاحیت شده نیز به صورت محرمانه به خود داوطلبان اعلام خواهد شد و داوطلبان رد صلاحیت شده تا چهار روز فرصت دارند شکایت خود را برای بررسی دوباره صلاحیتها به هیئتهای نظارت اعلام کنند.
وی تاکید کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان به دور از هرگونه شائبه سیاسی انجام شده است.
وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور اطلاعات افراد داوطلب را پس از دریافت از مراجع چهارگانه در اختیار هیئتهای اجرایی قرار داد و هیئتهای اجرایی نیز به عنوان منتخبان مردم کار بررسی صلاحیتها را با دقت به پایان رساندند.
نجار هم چنین افزود: وزارت کشور در بررسی صلاحیتها نقش اجرایی ندارد و فقط پشتیبان هیئتهای اجرایی است.
وی ادامه داد: این وزارتخانه براساس منویات مقام معظم رهبری به دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونمند، سالم و رقابتی براساس اصل امانتداری است و از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد.
وزیر کشور در خصوص اعلام دقیقتر افراد تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده نیز اظهار کرد: در صورت لزوم ستاد انتخابات کشور اطلاعات جزئی را در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد داد.
