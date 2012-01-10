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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۵

نماینده مردم بندرانزلی رد صلاحیت خود توسط هیئت های اجرایی را تکذیب کرد

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت خود توسط هیئت های اجرایی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن تکذیبیه حمید خسته بند نماینده مردم بندر انزلی به این شهر است:

با سلام و تحیت

احتراما در پی انتشار خبر کذب رد صلاحیت مهندس خسته بند در هیئت اجرایی توسط آن خبرگزاری و همچنین بازتاب آن در برخی رسانه ها که موجب تشویش اذهان عمومی و برخی مسائل در شهرستان بندرانزلی شده، شایسته است نسبت به تکذیب خبر و درج واقعیت که تایید صلاحیت ایشان بوده به جهت انجام رسالت خبررسانی صحیح اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است تسریع در این امر موجب ایجاد اعتماد در روند خبر رسانی آن رسانه خواهد شد.

با تشکر

دفتر ارتباط مردمی مهندس حمید خسته بند

کد مطلب 1506790

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