دستگاه بررسي عروق مغزي در دانشگاه صنعتي اميركبير ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس " نيما همتي" سازنده دستگاه مذكور در مورد كاربرد اين دستگاه گفت : در سالهاي اخير بيماريهاي قلب و عروق علت مرگ و مير حدود نيمي از مردم بوده است .

وي افزود : دستگاه داپلر فراصوت بررسي عروق مغزي از دو قسمت اصلي فرستنده و گيرنده تشكيل شده است. همچنين اجزاي اين دستگاه شامل نوسان ساز، مدار راه انداز فرستنده، تقويت كننده، آشكار ساز، مدار نمونه برداري از سيگنال و مبدل سيگنال آنالوگ به ديجيتال براي انتقال به كامپيوتر و انجام پردازش هاي بعدي با استفاده از نرم افزار خاص نوشته شده براي سيستم تشكيل شده است .

مهندس همتي در مورد كاركرد دستگاه فوق گفت : در اين دستگاه ابتدا امواج فراصوت با فركانس 2 مگا هرتز از طريق محلهايي خاص بر روي جمجمه كه ضخامت آن اندك است به درون جمجمه فرستاده مي شود . سپس طبق اصل داپلر، حركت خون در عروق از جمله شريان ها و وريدها باعث ايجاد يك اختلاف در فركانس موج دريافتي مي شود كه با استفاده از آشكار ساز، اين اختلاف فركانسي ايجاد شده كه با سرعت خون ارتباط مستقيم دارد، مي توان نمايي از سرعت خون در عروق را بدست آورد و پارامترهاي تشخيصي كه براي پزشك مهم هستند مانند مقاومت عروق، انسداد، گرفتگي و وجود آمبولي در عروق را از روي منحني سرعت- زمان بدست آورد .

مخترع اين دستگاه در پايان افزود : پنج كشور آلمان، انگلستان، آمريكا، ايتاليا و ژاپن از سازندگان دستگاه فوق هستند و اين دستگاه در ايران به تعداد اندكي وجود دارد كه از كشورهاي آلمان و آمريكا وارد شده است .

با ساخت اين دستگاه صرفه جويي ارزي بسيار زيادي در كشور ايجاد مي شود و مي توان تحقيقات كلينيكي بيشتري نيز در زمينه " نوروسونولوژي" و كارديو لوژي انجام داد .