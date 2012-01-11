کمبود پزشک مشکل پزشکی قانونی در استانها/ گاز گرفتی 12 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی در جلسه شورای قضایی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در حال حاضر در سطح کشور 740 پزشک در سازمان پزشکی قانونی مشغول به خدمت هستند، اظهار داشت: این استان یکی از استان های پرمشکل کشور به لحاظ کمبود پزشک است که این مشکل با ترمیم و افزایش حقوق پزشکان برای ایجاد انگیزه در آنان حل خواهد شد.

وی گفت: نیروی‌ های پزشک و متعهد در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد بوده اما شرایط کار در پزشکی قانونی به ویژه در این استان سخت و دشوار است که باید دولت توجه بیشتری به این امر داشته باشد.

وی افزود: شهرستان هایی که ضرورت ایجاد پزشکی قانونی در آنها احساس شد، شناسایی و مرکز پزشکی قانونی در آنها راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان داشت: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان تمهیدات لازم برای ایجاد دو مرکز مجهز پزشکی قانونی در شمال و جنوب استان اندیشیده شده و در سال آینده راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین شش آزمایشگاه جدید DNAپزشکی قانونی در زاهدان، ساری، اهواز، کرمانشاه، کرمان و رشت در سال آینده ایجاد و راه اندازی می شود.

وی گفت: تا پایان امسال نیز تعداد مراکز آزمایشگاهی DNAدر کشور به پنج مرکز می رسد و شهرهای شیراز و تبریز نیز تا آخر سال از این آزمایشگاه برخوردار خواهند شد.

وی افزود: محل احداث آزمایشگاه تشخیص و بررسی DNAدر زاهدان و نیروهای تخصصی مورد نیاز پیش بینی شده که این افراد اکنون در حال فراگیری آموزش های لازم هستند و با مساعدت استانداری، تجهیزات و دستگاه های مورد نظر نیز خریداری خواهد شد.

شجاعی اظهار داشت: راه اندازی این آزمایشگاه یکی از ملزومات اصلی در سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: آزمایشگاه DNAمرکز پیشرفته تعیین هویت و کشف جرم با استفاده از DNA typingدر ایران است.

افزایش 12 درصدی فوت بر اثر گاز گرفتگی در سال جاری

وی افزود: براساس استعلاماتی که از تشکیلات سازمان پزشکی قانونی می شود، شمار مراجعات به این مرکز در کل کشور قریب به چهار تا پنج میلیون در سال است.

معاون قوه قضائیه بیان داشت: در هفت ماه گذشته سال جاری 314 نفر بر اثر گاز گرفتگی فوت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در همین مدت هزار و 237 نفر بر اثر تصادف و سوانح جاده ‌ای جان خود را از دست داده‌ اند که این رقم در مقایسه با سال گذشته از کاهش 12.2 درصدی برخوردار بوده است.