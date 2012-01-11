به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سفیر ایران در بیروت تداوم ثبات و امنیت در سوریه را به عنوان کشوری مهم در خط مقاومت علیه رژیم صهیونیستی ضروری دانست و افزود: عزم دشمنان ما در فروپاشی جبهه مقاومت است که در صورت تحقق این خواسته، حملات آنان مستقیماً متوجه لبنان، عراق و ایران خواهد شد.
وی با اشاره به تحریف واقعیات جهان اسلام در رسانههای خبری استکبار بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف از تحولات خاورمیانه تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است در رسانههای ما اوضاع سوریه به خوبی تشریح شود و چون رسانههای خارجی به صورت یکجانبه و مبالغه آمیز در این زمینه اطلاع رسانی میکنند و به تحریف حقایق میپردازند.
استاد حوزه علمیه در ادامه گفت: ما هم نسبت به ضرورت انجام اصلاحات و نفی خشونت از طرفین در سوریه تأکید داریم و از مطالبات بحق مردم در همه کشورهای منطقه از بحرین و یمن و عربستان گرفته تا سوریه حمایت میکنیم، ولی مخالف دخالت خارجیها و بیگانگان در امور داخلی آنها هستیم.
وی افزود: آمریکا و غربیها بی صداقتی خود را در تحولات منطقه و بیداری اسلامی نشان دادهاند و اثبات کردهاند که آنها جز به منافع خودشان نمیاندیشند ولی جای تعجب دارد که چرا برخی کشورهای همسایه ما فریب این توطئهها را خوردهاند و به نفع دشمنان اسلام موضع گیری و دخالت میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان این ملاقات از سفیر ایران در بیروت خواست تا سلام گرم ایشان را به علمای کشور لبنان ابلاغ کند.
رکن آبادی، سفیر کشور ایران در بیروت نیز در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه کشورهای لبنان و سوریه ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم با بیان اینکه آمریکا و غربیها بی صداقتی خود را در تحولات منطقه و بیداری اسلامی ثابت کردهاند گفت: عزم دشمنان ما برای فروپاشی جبهه مقاومت است .
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سفیر ایران در بیروت تداوم ثبات و امنیت در سوریه را به عنوان کشوری مهم در خط مقاومت علیه رژیم صهیونیستی ضروری دانست و افزود: عزم دشمنان ما در فروپاشی جبهه مقاومت است که در صورت تحقق این خواسته، حملات آنان مستقیماً متوجه لبنان، عراق و ایران خواهد شد.
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