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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۷:۴۷

کامبوج آماده می کند؛

بیانیه حقوق بشر آسه آن با شعار "یک جامعه یک سرنوشت"

بیانیه حقوق بشر آسه آن با شعار "یک جامعه یک سرنوشت"

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس کمیته حقوق بشر آسه آن گفت که کامبوج متعهد است تا پیش نویس بیانیه حقوق بشر کشورهای "آسه آن" را با شعار "یک جامعه یک سرنوشت" تا پایان سال جاری میلادی تهیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های کامبوج ، "اوم یینتین" پس از نخستین روز از جلسه 2 روزه کمیسیون حقوق بشر آسه آن، گفت: تهیه بیانیه از اولیت های کامبوج و منشور آسه آن است. ما توافق کرده ایم که در سال 2012 این بیانیه را به آسه آن ارئه کنیم.

وی در مورد شعار "یک جامعه یک سرنوشت" گفت: این به این معنا است که همه شهروندان کشورهای آسه آن باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، فیلیپین، کامبوج، میانمار و لائوس، 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا آسه آن هستند .
 

کد مطلب 1506819

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