بیانیه حقوق بشر آسه آن با شعار "یک جامعه یک سرنوشت"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های کامبوج ، "اوم یینتین" پس از نخستین روز از جلسه 2 روزه کمیسیون حقوق بشر آسه آن، گفت: تهیه بیانیه از اولیت های کامبوج و منشور آسه آن است. ما توافق کرده ایم که در سال 2012 این بیانیه را به آسه آن ارئه کنیم.

وی در مورد شعار "یک جامعه یک سرنوشت" گفت: این به این معنا است که همه شهروندان کشورهای آسه آن باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، فیلیپین، کامبوج، میانمار و لائوس، 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا آسه آن هستند .

