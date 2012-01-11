به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسن زاده سه شنبه شب در مراسم معارفه دادستان جدید شهرستان قشم با اشاره به نقش دادستان عمومی و انقلاب در دستگاه قضا افزود: دفاع شجاعانه، حرکت در چارچوب قانون و تصمیم گیری براساس خرد و عقل به جایگاه ویژه دادستان و دستگاه قضا ارزش مضاعف می بخشد.

وی از مسئولان دستگاه قضا شهرستان قشم که با عملکرد مثبت و شجاعانه خود در حمایت از مظلومان رضایت عمومی را در این منطقه ایجاد کرده اند، تقدیر کرد.

امام جمعه اهل سنت قشم نیز در این آیین گفت: دستگاه قضا با حمایت از مظلومان و مبارزه با مفسدان و خاطیان با هدف توسعه عدالت اجتماعی، یکی از جاذبه های نظام اسلامی محسوب می شود.

شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: بهداشت قضایی در راستای کاهش جرم نیز از اقدامات بسیار خوب دستگاه قضاست که نیازمند تعامل و مشارکت عمومی است.

وی با اشاره بر اهمیت آشنا کردن مردم با قوانین و احترام به آن از پرهیز از گناه و جرم و عفو و گذشت به عنوان مصادیق مهم توسعه بهداشت قضایی نام برد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین، دستگاه قضا را آبروی نظام واقدامات قانونی عوامل این دستگاه را موجب ارتقای امنیت و سلامت جامعه برشمرد.

علی علیا گفت: دستگاه قضا با جدیت در پی گسترش عدالت و قانون مداری با حفظ احترام به حقوق حقه مردم است.

وی ادامه داد: دستگاه قضا در استان هرمزگان ازجمله شهرستان قشم بدون تعارف با اطرافیان یک پرونده و تنها براساس رعایت حق و رضایت خدا به وظایف خود عمل می کند که نتیجه آن رضایت حداکثری مردم از این دستگاه است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نقش معاونت بهداشت قضا در کاهش جرایم، بر تعامل همه دستگاهها با این نهاد در راستای تقویت امنیت و سلامت جامعه تاکید کرد.

محسن دلاوری رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در آغاز این مراسم طی سخنانی کوتاه با تقدیر از عملکرد جعفر تقی پور دادستان پیشین شهرستان قشم برای حمیدرضا کامرانی دادستان جدید این شهرستان آرزوی توفیق کرد.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان قشم که از سوی آیت الله لاریجانی رییس قوه قضاییه با تاکید بر اجرای عدالت اسلامی و حمایت از مظلومان و ستمدیدگان صادر شده بود، قرائت شد.

حمید رضا کامرانی با سابقه 10 سال سابقه کار در دستگاه قضا، پیش از این به مدت پنج سال در سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب فعالیت داشته است.