مشهد میزبان سه میلیون عزادار/ هزاران زائر پیاده روانه مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می شود به مناسبت اربعین حسینی، مشهد میزبان سه میلیون زائر از اقصی نقاط ایران و استان باشد به همین دلیل تمام نهادهای خدماتی مشهد به حالت آماده باش در آمده اند، آستان قدس رضوی نیز با فراخوان تمامی نیروهایش مهیای ارائه خدمت به عزاداران است.

زیارت با پای پیاده

حسین جان این روزها بسیاری نذر کرده اند تا با پای پیاده به حرمت بیایند و با دست کشیدن بر ضریحت دلهایشان را در تب و تاب کربلا قرار دهند و چشمانشان را با اشک های خونین التیام بخشند.

زائرانت برایشان خستگی راه و غربت کفش هایشان فرقی ندارد با چشمانی بسته به حرمت می آیند و هنگامی که به ضریحت رسیدند چشم هایشان را می گشایند و بر پهنای صورت خود اشک می ریزند.

قرن ها از شهادت با عظمت تو ای اسطوره و حماسه ساز کربلا می گذرد در تمام لحظات و سال هایی که گذشت، آدم های بسیاری پا به عرصه هستی گذاشتند و هر کس با درک خود قیام تو را را معنا کرد و از دریچه چشم خویش روزهای گذشته بر تو و خاندانت را به تصویر کشید، یکی تو را با علم ها و پرچم ها یکی با نذری ها و دیگری با مردانگیت.

آری از مادری پیر تا جوانی رعنا، یکی زخم های کودک بیمارش را با نام تو التیام می بخشد و تو را اینگونه می شناسد تو را در هنگام شفای فرزند رنجورش نجواگونه صدا می زند و دیگری با اشک های گلگونش و پیراهن های سیاه و دست های تهی می شناسد، در این چهل روز هر غروب و طلوعی که آمد بوی غصه ها و غریبی صحرای کربلا و زخم ها و دشنه های دشمنانت را به ما نشان داد.

مشهد سوگوار آماده پذیرایی از زائران است

در روزهای پایانی ماه صفر و در روزهای منتهی به اربعین حسینی کاروان های پیاده به مقصد مشهد حرکت می کنند، با حضور حجم انبوه زائران و مسافران مشکلات متنوعی ابروز پیدا می کند که باعث می شود خدمات رسانی به میهمانان امام هشتم(ع) آن طور که باید و شاید انجام نشود.

ترافیک سنگین بویژه در محدوه اطراف حرم و در هسته مرکزی شهر و محدودیت اماکن اقامتی، ضعف در آنتن دهی تلفن های همراه، ایجاد محدودیت های ویژه در حرم رضوی و بحث ایاب و ذهاب در سطح شهر و بازگشت مسافران در پایان صفر به مقاصدشان مهم ترین مشکلاتی است که هر سال تکرار می شود و رفع آن نیاز به هماهنگی بیشتر مسئولان در این شهر دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتگو با مهر درباره خدمات شهرداری به زائران در این ایام صحبت می کند و شستشوی معابر و خیابان‌های منتهی به حرم،‌ نظارت و کنترل ایستگاه‏های صلواتی، ‌افزایش سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر نزدیک به حرم مطهر و همچنین افزایش آبسردکن‏ها را از اقداماتی ذکر می کند که در این ایام صورت می گیرد.

خلیل الله کاظمی می افزاید: تعداد ماشین آلات خدمات شهری به منظور جمع آوری و رفت و روب زباله ها در این ایام به منظور خدمات رسانی به زائران افزایش می یابد.

وی همچنین از ‌شهروندانی که قصد توزیع نذورات دارند، می خواهد که پس از اطمینان از سلامت غذاهای نذری،‌ آن‌ها را در بسته‌های بهداشتی بین مردم توزیع کنند.

وی اظهار می دارد: با توجه به ذبح دام از سوی هیئت‌های عزاداری و برخی شهروندان در دهه آخر صفر از سوی هیئتهای عزاداری، توصیه می‌شود به منظور حفظ بهداشت عمومی از هرگونه کشتار دام در معابر عمومی خودداری شود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از آمادگی این مرکز برای خدمت‌رسانی به عزاداران در ایام اربعین خبر می دهد و می گوید: نیروهای اورژانس 115 در روزهای اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر آمادگی لازم را برای ارائه خدمات احتمالی به عزاداران و زائران بارگاه منور رضوی را دارند.

رضا وفائی نژاد می افزاید: در این طرح، آمبولانس های اورژانس 115 با استقرار در میادین اصلی و مسیرهای هیئت های مذهبی و کاروان های پیاده از ساعت 7 تا 14 و 16 تا 22 به عزاداران خدمات ارائه می دهند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به استقرار 4 دستگاه موتور آمبولانس در چهار طرف حرم مطهر رضوی و 17 دستگاه آمبولانس در مسیرهای منتهی به حرم به منظور ارائه خدمات اشاره می کند و می افزاید: تمامی آمبولانس های جاده ای نیز در این ایام در حاشیه جاده ها با تاکید بر محورهای اصلی منتهی به مشهد مستقر می شوند.

جانشین رئیس ‌پلیس راهور خراسان رضوی نیزدر گفتگو با مهر از آمادگی حمل و نقل درون و برون شهری مشهد برای ورود زائران دهه آخر صفر خبر می دهد و اظهارمی کند: حضور هیئت های عزادار در روزهای آخر صفر، ترافیک را در این شهر دوچندان می‌سازد، به خصوص که گاه هیئت های بدون هماهنگی با پلیسی راهنمایی و رانندگی ناگهان از خیابان فرعی وارد خیابان اصلی شده و مسیر را مسدود می‌کند.

سرهنگ فتح الله زمانیان با اشاره به آماده باش نیروهای راهنمایی و رانندگی در این ایام می گوید:هیئت های باید پیش از حرکت در مسیر هماهنگی‌های لازم را صورت دهند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

زمانیان از شهروندان نیز می خواهد تا در این ایام از تردد بی‌ مورد به هسته مرکزی شهر اجتناب کنند و تاحد امکان از حمل ‌و ‌نقل عمومی استفاده نکنند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی نیز در خصوص تمهیدات ویژه دهه آخر صفر عنوان می دارد: در پایانه معراج، ایستگاه ثبت ساعت خواهیم داشت تا از شکل ‌گیری صفوف طولانی اتوبوس‌ها در پایانه مرکزی جلوگیری شود.

سرهنگ یوسف پورعلی می افزاید: در سه روز آخر صفر، تیم‌های کمکی به ترمینال برای ثبت ساعت اتوبوس‌ها ارسال می‌شوند تا این امر سرعت بیشتری یابد.

معاون حمل‌ و ‌نقل پایانه‌های خراسان رضوی نیز اظهارمی دارد: در دهه آخر صفر به ‌ویژه سه روز آخر، مسافران زیادی وارد مشهد می‌شوند و باید برای بازگشت خود تدابیر لازم را بیندیشند.

علی شهامت با اشاره به پیش‌فروش بلیت اتوبوس از تمام نقاط کشور به مشهد می افزاید: اگر زائران پیش از حرکت اقدام به خرید اینترنتی بلیت کرده و یا به دفاتر فروش بلیت مراجعه کنند، موجب می‌شود با آسودگی و بدون هیچ نگرانی از بابت بازگشت به این سفر عزیمت کنند.

وی بیان می دارد: سال گذشته زائران زیادی به صورت پیاده وارد مشهد شدند که پیش بینی‌ها حاکی است امسال با توجه به چند روز تعطیلی نیز افزایش زائر پیاده را داشته باشیم، به همین دلیل با استان‌های مجاور برای دریافت سرویس‌ کمکی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد نیز می گوید: طی هماهنگی به عمل آمده با سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی نسبت به تقویت و اختصاص اتوبوس و سرویس دهی درون شهری به وسیله تاکسی به هیئتهای عزاداری و کاروانها اقدام شده است.

محسن شریعتی به آماده باش شبانه روزی تمامی نیروها و واحدهای خدماتی این سازمان در طول دهه آخر صفر اشاره می کند و می افزاید: در همین راستا طی هماهنگی با پلیس انتظامی و راهور با تقویت نیروها، آماده ارائه خدمات و تامین امنیت زائران و مسافران و رفع ترافیک مبادی ورودی و خروجی پایانه هستند.

اربعین یادواره ای برای قهرمان کربلا

اینک پس از گذشت قرن ها هنوز هم باد صبا هنگامه شلاق خزان بر پیکر لاله های گلگون را به ما نشان می دهد و حتی گاهی بر صورت نیلگون غروب نقش سواران چابک و سیلی غربت بر قاصدک های حادثه کربلا با چشم دیده می شود.

نزدیک به چهل روز از صدای تازیانه و شلاق، فریاد سیلی، اسارت، غربت و مردانگی می گذرد و در تمام این مدت قصه لب های پر خون و قصه صورت زخم خورده کودکان غمگین از پرده چشمانمان گذشت.

گریستیم تا با اشک های ما فرات شرمنده شود در تمام این مدت ناله زدیم، درد دل‌ها گفتیم و شکوه‌ها آغاز کردیم بر سر و سینه زدیم و خنده بر لب هایمان خشک شد.

آری سرور و سالار شهیدان کربلا خونش را به آستان حق هدیه کرد تا بندگان را از ظلمت جهل و نادانی و حیرت گمراهی رهایی بخشد و امروز هر شام و سحر همگان بر اقیانوس بی کرانه معرفت اسطوره کربلا رشک می برند.

شیعه همیشه و در تمامى روزهاى سوگوارى حضرت سیدالشهداء علیه ‌السلام و از آن جمله روز اربعین آن حضرت، خیمه غم و ماتم بر پا می کند و بر عظمت نهضت حسینی قصیده می سراید.

در هر اربعین یادواره‌ای با شکوه بر مزار شهیدان کربلا برگزار می‌شود، و مردم از این رهگذر یک بار دیگر نهضت امام خود را به یاد می آورند و طلیعه این خورشید درخشنده را در روح و روان خویش سبز می کنند و به عظمت و شکوه روزهایی که در کربلا گذشت پی می برند و همانند توابین آن عصر تائب می‌شوند.

اربعین تنها یک روز از روزهای سال نیست، بلکه آئینه‌ای است در برابر چشمان ما در این آینه هر سال تصویری از نهضت و قیام خونین محّرم نقش می‌بندد.

در این روز و روزگار هر کس با هر آئینی که باشد سرور و سالار شهیدان را از دریچه پنجره مردانگی و عظمت می نگرد هیچکس خوبی و پاکی را نمی تواند انکار کند حتی دشمنان حسین (ع) نیز می دانستند او بر حق است.

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گزارش: مرضیه صاحبی