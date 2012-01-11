اختلافات مذهبی در عرفان جایگاهی ندارد

دکتر علی اصغر دادبه، چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نگاه عرفا به ائمه و خصوصا نگاه مولانا به امام علی(ع) و امام حسین(ع) و غزلیات مهمی که مولانا در مورد این دو امام سروده است، گفت: مسائل شیعه و سنی و اختلاف میان آنها در زمان صفویه و در برخورد با عثمانی و در برخورد عثمانی ها با صفویه به وجود آمد، قبل از این زمان این مباحث و اختلافات وجود نداشت؛ اگر هم وجود داشت این گونه نبود.

وی با بیان اینکه این اختلافات در عرفان اصلا جایگاهی ندارد، افزود: حافظ می گوید: حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق /بدرقه رهت شود همت شحنه نجف و یا زمانی که مولانا می گوید: از علی آموز اخلاص عمل/ شیر حق را دان منزه از دغل و یا غزل های بسیار زیادی که درباره کربلا دارد همه نشانه هایی از نگاهی بدور از هرگونه اختلاف است .

این استاد ادبیات فارسی در ادامه اظهار کرد: کسی که عارف است ورای جنگ های فرقه ای و مذهبی فکر می کند. حافظ می گوید: جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. وقتی عرفا از منظر مذهب عشق که لب لباب همه ادیان الهی است نگاه می کنند این حرف ها برایشان مطرح نیست و واضح است احترام ویژه ای برای مولا علی(ع) و امامان و همه بزرگان معنوی قائل هستند.

دادبه در ادامه با بیان اینکه بزرگان حکایت دیگری داشتند و ارادت به خاندان پیامبر(ص) هم امر عمومی و همه گیر بوده است و مولانا در این زمینه استثناء نیست، گفت: یکی از بخش های مهم مثنوی غزل "از علی آموز اخلاص عمل" است یا غزل هایی که در باب کربلا دارد. به هر صورتی که زندگی هرکدام از عرفا و بزرگان را نگاه کنیم این ارادت وجود دارد.

دادبه در پایان سخنانش تأکید کرد: مسئله ولایت در فکر عرفانی حضور دارد و اختصاص به شیعه ندارد. ولایت معنوی واقعی که از آن در عرفان صحبت می شود عرفای اهل تسنن هم با آن مشکلی ندارند. قضیه معنوی جدا از حوادث تاریخی است که بعد از رحلت حضرت رسول(ص) اتفاق افتاد.