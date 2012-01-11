توسعه حمل و نقل عمومی عمده ترین درخواست تهرانیها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار عملکرد 9 ماهه گذشته سامانه 1888 این معاونت، 39 درصد پیامهای شرکت واحد اتوبوسرانی در خصوص درخواست افزایش اتوبوس و 19 درصد پیامهای شرکت مترو نیز در مورد توسعه خطوط مترو بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در 275 روز 9 ماهه ابتدایی سال 90 شهروندان تهرانی فقط 2 روز هوای پاک تنفس کردند و شاخص کیفیت هوای تهران طی این مدت به علت تعداد بیشترین روزهای آلوده در مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته در وضعیت بسیار نامطلوبتری قرار داشته است.
در این رابطه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو را اولویت نخست مدیریت شهری اعلام کرد و گفت: باتوجه به مطالبات عمومی و روند افزایش آلودگی هوا توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی به سرعت ادامه مییآبد.
مهندس سید جعفر تشکری هاشمی توسعه خطوط مترو و اتوبوسرانی به ویژه اتوبوسهای تندرو (BRT ) را مهمترین راهکار اجرایی به منظور بهبود وضعیت ترافیک و کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: توسعه این دو بخش در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
از سوی دیگر بر اساس آمار عملکرد 9 ماهه گذشته سامانه 1888، نحوه عملکرد رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد 34 درصد و عملکرد رانندگان تاکسی 40 درصد پیامهای این دو مجموعه را به خود اختصاص داده است.
تشکری هاشمی ضمن تأکید بر مشکلات شغل رانندگی به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور شهری گفت: به رغم وجود تمام این دشواریها برای رسیدن به شهری ایمن با شهروندانی سالم، ارتقای آگاهیهای اجتماعی و اصلاح رفتارهای رانندگی از جمله رفتار رانندگان اتوبوس و تاکسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر برپایی دورههای آموزش رانندگان حمل و نقل شهری، بسترسازی در زمینه آموزشهای اخلاقی و حرفهای را از اهداف برگزاری این دورههای آموزشی بر شمرد و خاطرنشان کرد: آشنایی با قوانین و مقررات، رعایت نکات ایمنی، احترام و تکریم مسافر و اخلاق حرفهای، از جمله عناوین این دورههاست که امید میرود زمینهساز بهبود رفتار رانندگان باشد.
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