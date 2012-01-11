شرط معدل در کنکور دکتری لغو شد/ احتمال تأثیر آزمون کتبی در گزینش نهایی

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری نیمه متمرکز 91 در 25 فروردین ماه برگزار می شود و ثبت نام و خرید کارت اعتباری ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی انجام می شود.

وی افزود: پیش از این افرادی که دارای معدل کمتر از 14 در مدرک معادل بودند، نمی توانستند در آزمون دکتری نیمه متمرکز ثبت نام کنند که این محدودیت برای آزمون سال 91 برداشته شد و افراد می توانند بدون محدودیت در آزمون ثبت نام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش اظهار داشت: همچنین سازمان سنجش در پیشنهادی اعلام کرده است که با توجه به تخصصی شدن مواد امتحانی و ایجاد 1550 ماده امتحانی، نمره آزمون کتبی تا 50 درصد در گزینش نهایی تاثیر داشته باشد.

وی افزود: این پیشنهاد به وزارت علوم اعلام شده است و در صورت تصمیم گیری نهایی در این زمینه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

معاون اجرایی سازمان سنجش همچنین با اشاره به تغییر مهم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 نسبت به آزمون سال 90 گفت: در این دوره، پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام کارنامه داوطلبان، افراد مجاز به انتخاب رشته می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: این در حالی است که در دوره گذشته داوطلبان از ابتدا امکان انتخاب 5 رشته - محل را داشتند.

طباطبایی اظهار داشت: امسال 280 رشته با 1505 مواد آزمونی در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 91 وجود دارد. ضریب آزمون زبان دو، ضریب استعداد تحصیلی یک و ضریب دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چهار خواهد بود.

معاون سازمان سنجش گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری سال 91 فردا پنجشنبه 22 دی در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.