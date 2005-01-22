واكنش مسوولان باشگاه فرهنگي، ورزشي فولاد خوزستان درقبال حركت ميرزاپور چيست

شايد معروفيت ومشهورشدن يك بازيكن داراي ابعاد بسيارزيادي به لحاظ مادي ومعنوي براي وي باشد، اما همين خصيصه كار اورا دشوارمي كند، چرا كه يك آدم معروف و يك ورزشكاري كه همواره زيرذره بين است بايستي بسيارمراقب حركات وگفته هاي خود باشد.

معروف شدن مانند قهرمان شدن است كه به دست آوردن آن شايد چندان دشوارنباشد، اما تداوم وحفظ آن كاربسياردشوار است. يك فرد عادي اگرخلافي را مرتكب شود ويا حرفي ناشايستي برزبان جاري سازد، آنقدرزياد به جايي برنميخورد. اما يك فرد معروف ومشهور اگرحركتي نابهنجار انجام دهد خيلي زود تاثيرش نمايان خواهد شد. ازاين رو به فوتباليستها ودرمجموع ورزشكاراني كه به رده هاي بالاي ملي مي رسند وداراي شهرت خاص وعام مي شوند توصيه مي شود كه مراقب اعمال و كردار خود باشند، اما متاسفانه بعضا يا ازشهرت خود سوء استفاده مي كنند ويا حركتي ازآنها سرمي زند كه زيبنده يك آدمي كه به اينجاها رسيده نمي باشد.

ابراهيم ميرزاپور دروازه بان شماره يك تيم ملي وكاپيتان تيم فولاد درجريان بازي اين تيم با ذوب آهن اصفهان كه پنجشنبه گذشته دراصفهان برگزارشد، مرتكب حركتي ناشايست درحضورانبوه تماشاگران اصفهاني شد كه زيبنده يك بازيكن ملي پوش آنهم ملي پوش دراين حد واندازه نبوده ونيست. نمي دانيم چه اتفاقي درورزشگاه فولاد شهررخ داد وتماشاگران اصفهاني چه حركتي وچه گفتاري داشتند كه ميرزا پور ازكوره دررفت واوهم به زبان وگفتاري بسيارنامطلوب پاسخ آنها را داد، اما ضمن رد هرگونه شعاري كه ازسوي تماشاگران عليه بازيكنان سرداده مي شود معتقديم كه ميرزا پورتحت هرشرايطي نمي بايست دست به چنين حركتي مي زد.

اگرچه ميرزا پوربعدا ازحركت خود پشيمان شد وازتماشاگران اصفهاني عذرخواهي كرد، اما حركت نابجاي وي تاثيرخود را برجاي گذاشته و يقينا با اين عذرخواهي اثرات سوء آن ازبين نخواهد رفت. بازيكن بزرگ زماني مي تواند بزرگي خود را به اثبات برساند كه دراينگونه مواقع خود را نشان دهد ودرسخت ترين شرايط با خويشتن داري ازكناربرخي ناملايمات بگذرد. باشگاه فولاد خوزستان كه خود را يك باشگاه سازنده وباشگاهي فرهنگي مي داند، آيا به ريشه يابي اين موضوع پرداخته وبا ميرزا پوربرخورد خواهد كرد؟

نمي گوييم همه نكات بارزومثبت ميرزاپوررا بايد با همين يك حركت زيرسوال برد، اما مي پرسيم مسوولان باشگاه فرهنگي، ورزشي فولاد براي اينگونه مواقع چوب خطي دارند تا مانع تكراريك چنين حركاتي ازسوي بازيكنان خود باشند؟

اما آنچه كه مشخص است، تا بدين لحظه مسوولان باشگاه فولاد خوزستان سكوت اختياركرده وواكنش نشان نداده اند وبايد ديد آيا برخورد منطقي با اين معضل خواهند كرد؟