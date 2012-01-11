استاندار ایلام فرمانده قرارگاه پارک موزه دفاع مقدس استان ایلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و در اجرای مواد یک، دو و سه اساسنامه بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور هدایت کلی، هماهنگی عملی، سازماندهی و به کارگیری توانمندی کلیه سازمان ها، نهادها، مؤسسات دولتی و خصوصی به ویژه آحاد مردم شریف، سلحشور و فداکار استان ایلام برای ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان "پارک موزه" به موجب این حکم به عنوان فرمانده قرارگاه پارک موزه دفاع مقدس استان ایلام تعیین و منصوب می شوید .

امید است با عنایات حق تعالی و تحت توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنا له الفداء) و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و دعای خیر و حمایت های انقلابی مسئولین عزیز و مردم شریف آن استان در کلیه امور و شئون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و نظامی مرتبط با پارک موزه دفاع مقدس استان ایلام گام های اساسی بردارید .