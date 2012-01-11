125 میلیون دلار اوره و آمونیاک از استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: اقدامات خوبی برای پیشبرد برنامه های صادراتی استان صورت گرفته و برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از صادرات استان در آینده نزدیک کارگروه توسعه صادرات کشور با محوریت کرمانشاه تشکیل می شود.

استاندار کرمانشاه افزود: باید تلاش های خود را برای رسمی شدن مرز شوشمی به کار گیریم و بیش از پیش از ظرفیت های بالقوه مرزها برای توسعه صادرات استان استفاده کنیم.

وی از مسئولان ذیربط خواست تلاش های خود را برای اعزام زائرین به عتبات عالیات از مرز خسروی به کار گیرند.

هاشمی تصریح کرد: برای توسعه بازارچه ها و رونق اقتصادی در مرزها تلاش های گسترده ای صورت گرفته لذا نباید از فرصت فراهم آمده به سادگی گذشت.

وی با بیان اینکه زمانی مرزها برای استان تهدید بود اما امروز به عنوان یک فرصت برای استان مطرح هستند، افزود: باید از فرصت های فراهم آمده در مرزها برای رونق اقتصادی مردم منطقه و توسعه صادرات استان که در توسعه صادرات کشور نیز نقش دارد، استفاده بهینه داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه گفت: با اقدامات و برنامه های در حال انجام مرز پرویزخان در آینده باید به بهترین مرز کشور تبدیل شود زیرا این موضوع در افزایش تبادلات اقتصادی منطقه و رونق اقتصادی استان بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: دقت و سرعت در اجرای برنامه ها و طرح های در نظر گرفته شده برای توسعه بازارچه پرویزخان ضروری است.

استاندار کرمانشاه گفت: خوشبختانه کارها و اقدامات در حال انجام برای توسعه صادرات استان امیدوار کننده است و نوید بخش آینده ای درخشان برای استان است.

وی در پایان تاکید کرد: در 9 ماه سالجاری بیش از 125 میلیون دلار اوره و آمونیاک از استان کرمانشاه به دیگر نقاط صادر شده است.