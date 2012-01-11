رد صلاحیت من رفع شدنی است

محمد ضابطی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با رد صلاحیتش توسط هیئتهای بازرسی و نظارت استان اصفهان بیان داشت: پس از آگاه شدن از رد صلاحیتم به ستاد کل هیئتهای بازرسی و نظارت استان اصفهان مراجعه کردم که از قرار موضوع رد صلاحیت من مورد خاصی ندارد و قابل رفع است.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا به دلیل گرایش سیاسی خاصی شما رد صلاحیت شدهاید؟"، بیان داشت: نه، دلیل رد صلاحیتم به منطقه انتخابیه من و موضع شخصی باز میگردد و ربطی به گرایش سیاسی ندارد.
نماینده مردم نطنز و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی موارد بد اخلاقیهای سیاسی و لجبازیهایی را در منطقههای کوچک شاهد هستیم، تصریح کرد: به نوعی رد صلاحیت من را میتوان تسویه حساب و بد اخلاقی سیاسی نامگذاری کرد که گرایشهای سیاسی در آن دخیل نبوده است.
وی افزود: من همانند دوره پیشین به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شدم.
نظر شما