زنان ایرنی نماد بصیرت و آگاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غفران مسجود صبح چهارشنبه در جمع بانوان شهرستان افزود: آنان هم پیمان ومیثاق با ولایت بار دیگر دشمنان انقلاب اسلامی را نابود کردند.

وی گفت: استقامت وپایداری زنان میهن اسلامی با وجود تبلیغات وسیع دشمنان که سعی در ازبین بردن روحیه ایثار وشهادت طلبی زنان ایرانی در بین جامعه را داشتند ، به جهانیان اثبات شد.

مسجود افزود: بانوان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با هوشیاری و از خود گذشتگی زمینه را برای حضور مردان فراهم ساخته و نقش آفرینی کردند.

بخشدار وشمگیر با اشاره به اهمیت حضور در انتخابات تاکید کرد: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد حضور حداکثری و یکپارچه مردم به ویژه زنان در انتخابات می‌باشد که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان نظام است.