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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۹

مسجود:

زنان ایرنی نماد بصیرت و آگاهی هستند

زنان ایرنی نماد بصیرت و آگاهی هستند

آق قلا - خبرگزاری مهر: بخشدار بخش وشمگیر با بیان این مطلب که زنان ایرانی نماد بصیرت و آگاهی هستند گفت: بصیرت در نزد بانوان ایرانی کاملا مشهود و روشن است.

به گزارش خبرنگار مهر، غفران مسجود صبح چهارشنبه در جمع بانوان شهرستان افزود: آنان هم پیمان ومیثاق با ولایت بار دیگر دشمنان انقلاب اسلامی را نابود کردند.

وی گفت: استقامت وپایداری زنان میهن اسلامی با وجود تبلیغات وسیع دشمنان که  سعی در ازبین بردن روحیه ایثار وشهادت طلبی زنان ایرانی در بین جامعه را داشتند ، به جهانیان اثبات شد.
 
مسجود افزود: بانوان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با هوشیاری و از خود گذشتگی زمینه را برای حضور مردان فراهم ساخته و نقش آفرینی کردند.
 
بخشدار وشمگیر با اشاره به اهمیت حضور در انتخابات تاکید کرد: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد حضور حداکثری و یکپارچه مردم به ویژه زنان در انتخابات می‌باشد که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان نظام است.
کد مطلب 1506924

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