آمریکا مدعی نجات جان شش ملوان ایرانی در خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، پنتاگون روز سه شنبه اعلام کرد یک کشتی نیروی دریایی آمریکا شش ملوان ایرانی که لنج آنها غرق شده بود را در خلیج فارس نجات داده است. این دومین بار طی یک هفته است که نیروی دریایی آمریکا به ملوانان ایرانی کمک می کند.

پنتاگون می گوید یکی از ملوانان ایرانی دچار سوختگی شده است. یک مقام آمریکایی می گوید: این اتفاق پیش از طلوع آفتاب روز سه شنبه رخ داده و ملوانان ایرانی پس ازآب گرفتگی موتورخانه لنج شان برای درخواست کمک نورافشانی کرده اند تا از این طریق کشتی در حال عبور امریکایی به کمک آنها برود.

طبق این گزارش این لنج در ۹۰ کلیومتری جنوب شرقی بندر عراقی ام القصر غرق شده است.