محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رضای خدا در این است که شرایط حضور افرادی که صلاحیت و توانایی بالاتری برای حضور در انتخابات دارند را فراهم کنیم، گفت: مسیر اقتدار کشور و مجلس در این است که افراد لایق و توانمند وارد مجلس شورای اسلامی شوند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه افزود: کاندیداها باید این فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده، در سخنرانی ها و تبلیغات خود به ارتقاء سطح دانش و نگاه ملی به مسائل کشور و همچنین طرح مشکلات و ارائه راهکارها بپردازند.



وی با اشاره به اینکه کاندیداها باید از وعده وعید های بی نتیجه که در توان نمایندگان نیست خود داری کنند، افزود: مردم ما باید بدانند که این طور نیست که اگر نماینده ای وعده ای بدهد بتواند آنرا محقق کند چراکه تصمیمات مجلس با رای اکثریت اتخاذ می شود.



ابوترابی همچنین خطاب به برخی مسئولان کشور گفت: مدیران کشور باید در آستانه انتخابات مصالح کشور را مد نظر داشته و از وعده های بی مورد به مردم که مطابق با مصحلت کشور نیست خود داری کنند.



وی همچنین خطاب به کاندیداها و احزاب سیاسی عنوان داشت: نباید برای تضعیف و حذف رقبایمان به تخریب شخصیت آنها پرداخته و همچنین نباید حیثیت برادر و خواهر مسلمان خود را در معرض آسیب قرار دهیم.



عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان تصریح کرد: امیدواریم همه ما به خصوص کسانی که خود را منتسب به جریان اصولگرا می دانند این اصولی را که در بیانات رهبری نیز به خوبی تبین شده بود را مد نظر قرار داده و در جهت پیشبرد اهداف نظام با همه وجود تلاش کنیم.



