مرحله نهايي نخستين مسابقه عكس جهاني هنر و نيايش

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ،عباس كيارستمي به همراه لورا سراني مدير مجموعه گالري هاي عكاسي در جهان از فرانسه ، شهيد العالم عكاس و داور بين المللي بنگلادشي ، ميشكت كريفا مدير هنري و متخصص عكس درخاورميانه و دنياي عرب از تونس و مسعود معصومي عكاس ايراني هيات داوران اين مسابقه را تشكيل مي دهند .

نام سوزان ولچمن پيش از اين در اسامي هيات داوران قرار داشت كه بعلت ميسر نشدن سفر عكاس تركيب هيات دستخوش تغيير شد. با اين حال برگزار كنندگان اين جايزه اعلام كردند كه دكتر عالمي جايگزين ولچمن خواهد بود اما به دليل اينكه وي دبير بخش عكس جايزه است فردا مسعود معصومي عكاس 67 ساله همراه داوري عكس نخستين جايزه جهاني هنر و نيايش خواهد بود.

وي كه دانش آموخته دانشگاه دولتي مونيخ در رشته عكاسي است در طول فعاليت حرفه اي خود تجربه همكاري بانشريه آلماني spicgel ، اتحاديه عكاسان آلمان ، تدريس در دانشگاه علامه و هنر تهران را داشته است . معصومي هم اكنون مدير كارگاه عكس لوركا در تهران است.

كيارستمي ، معصومي ، العالم ، كريفا و سراني فردا بعد ازديدن 175 عكس براي انتخاب برترين عكاس آراي خود را خواهند داد . برگزيدگان نخستين جايزه عكس هنرو نيايش ، در آيين ويژه اي 7 بهمن ماه در تالار وحدت معرفي مي شوند.

گفتني است: نمايشگاه آثار نخستين مسابقه و خبر جايزه جهاني و هنر و نيايش درگالري فرهنگسراي نياوران و آيينه شهر به نمايش درآمده است.