هیچ تیمی در سوپر لیگ کاراته از پیش بازنده نیست/ افزایش سطح فنی مسابقات

غلامرضا دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تیم‌‎های حاضر در رقابت‌های کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور پیشرفت خوبی داشته‌اند و هیچ تیمی را نمی‌توان در این رقابت‌ها دستکم گرفت.

وی با یادآوری اینکه همه بازی‌ها در سوپر لیگ کاراته سخت و دشوار است، افزود: روز جمعه با تیم‎های فولاد مبارکه سپاهان، دانشگاه آزاد و ارژن فارس پیکار خواهیم داشت که به نوعی سرنوشت تیم دوم جدول نیز در همین دیدارها مشخص خواهد شد. برای هر سه تیم احترام قائلیم اما تیم ما جوان و با انگیزه است و می‌توانیم با دست پر از شیراز بازگردیم.

سرمربی سابق تیم ملی کاراته به سطح فنی بالای سوپر لیگ نیز اشاره کرد و گفت: حضور کاراته‌کاهای عنواندار در اکثر تیم‌ها از یکسو و جوانان با آتیه‌ای که داعیه حضور در تیم ملی دارند از سوی دیگر دیگر باعث شده تا رقابت‌های این فصل سطح فنی بالاتری نسبت به دوره‌های قبل داشته باشد.

دباغیان در خصوص قضاوت‌های مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور نیز گفت: در هفته‌های گذشته روندروبه رشدی را در قضاوت داوران شاهد بودیم. معتقدم اگر در این بخش نظارت بیشتر شود بدون شک قضاوت‌های سطح بالایی را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان تصریح کرد: هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم و همه نفرات تیم ما آماده هستند و بدون مشکل به شیراز می‌رویم. امیدوارم اعضای تیم مطابق با آنچه در تمرینات بودند روی تاتامی بروند تا با 9 امتیاز شیرین به قم بازگردیم.

قابل ذکر است هفته سوم از دور برگشت رقابت‌های کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور روز جمعه در خانه بسکتبال شیراز برگزار خواهد شد.