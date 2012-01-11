به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 86 مبنی بر آزادی نمایندگان در اظهارنظر بدون تعقیب گفت: برخی ردصلاحیت هایی که صورت گرفته درست نیست و هم اکنون قانون طوری اجرا می شود که باعث هتک قانونگذاری می شود.

وی ادامه داد: وقتی افرادی نماینده مجلس هستند و نسبت به آنها گفته می شود عدم احراز، این عجیب به نظر می رسد یا نمایندگانی که شهره هستند به دین داری و سابقه انقلابی دارند و یا سوابقی که دارند روشن است که اینها متدین انقلابی هستند و طرفدار ولایت فقیه اما به استناد اینکه التزام به ولایت فقیه ندارند آنهار ا رد صلاحیت کرده اند.

توکلی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: این باعث لطمه به آبروی نظام و سوء استفاده دشمنان می شود خواهش می کنم با مقامات ذیربط صحبت کند که این برخوردها را نکنند زیرا ضررش بیشتر از نفع آن است.

لاریجانی در پاسخ به اخطار توکلی با تایید سخنان وی، گفت: بعضی رد صلاحیت ها که از طرف وزارت کشور و هیئت های اجرایی صورت گرفته به نظر می آید کار درستی نبوده است و مبنایی نداشته است. مثلا عدم احراز درباره یک نماینده با توجه به اینکه 4 سال در مجلس حضور داشته و اظهارنظر کرده است، معنا ندارد.

لاریجانی گفت: عدم احراز درباره افرادی است که شناخته شده نباشند. درباره برخی استناداتی کردند که اصلا درست نیست این اعتراضات به وزارت کشور گفته شده و افرادی هم از مجلس مشخص شدند که با آنها مذاکره کنند.

وی از نمایندگانی که نسبت به رد صلاحیت خود معترض هستند خواست تا کار را از طریق شورای نگهبان و هیئت های نظارت پیگیری کنند.