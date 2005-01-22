لازم است نمايشگاه عكس جايزه هنر و نيايش در كشور هاي مختلف دنيا برپا شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ايماني خوشخو معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه آيين افتتاح نمايشگاه نخستين جايزه عكس و هنر نيايش در گالري فرهنگسراي نياوران با بيان اين مطلب افزود: با نوع طراحي كه در شيوه اجراي نمايشگاه داده شده و با برنامه ريزي مي توان اين نمايشگاه را در ديگر شهرهاي ايران و كشورهاي جهان برپا كرد.

ايماني خوشخو كه به همراه عده كثيري از سفراي كشورهاي شركت كننده در جايزه ، دست اندركاران فرهنگ و هنر و عكاسان كشور در فرهنگسراي نياوران حضور يافته بود توضيح داد: امكان برپايي اين نمايشگاه به صورت گردشي در ديگر شهرهاي دنيا وجود دارد .

وي سپس خطاب به برگزاركنندگان جايزه جهاني هنر و نيايش گفت: اميدواريم طبق برنامه ريزي اي كه مسوولان انجام مي دهند بعد از اتمام اين نمايشگاه، عكس هاي هنر و نيايش در ديگر كشورها به نمايش درآيد.

معاون هنري وزير ارشاد ادامه داد: در دهه اخير توجه هنرمندان سراسر دنيا به هنر معنوي بيشتر شده است و برپايي اين نمايشگاه در سراسر دنيا مي تواند معرف هنر و هنرمندان كشور اسلامي ايران باشد.

در ادامه مراسم افتتاحيه فخرالدين فخرالديني عكاس ايراني اين نمايشگاه را در حضور ديگر داوران جشنواره محمد حسين ايماني معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، حسين فدوي مدير بنياد آفرينشهاي هنري نياوران، اسماعيل بني اردلان مشاور فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سيد احمد محيط طباطبايي مشاور رييس سازمان ميراث فرهنگ و گردشگري ، سفراي كشورهاي فرانسه، كرواسي ، سوريه ، نماينده مكزيك و مدير كل اروپا و آمريكا وزارت امور خارجه و جمعي از هنرمندان نمايشگاه عكس نخستين جايزه هنر و نيايش افتتاح كرد.

اكبر عالمي از داوران اين جايزه ديگر سخنران مراسم در ادامه درباره نمايشگاه گفت: افتخار مي كنم كه يكسال است كه به عنوان دبير اين جايزه در خدمت اهداف اين حركت جهاني هستم.

وي افزود: دلهاي همه جهانيان در تمام اديان الهي حتي در آيين هاي مذهبي و در آيين هاي شعبه مذهبي نام پروردگار را به زبان مي آورند و همه ستايشگر خالق خود و همه به صلح و دوستي احترام مي گذارند.

عالمي در پايان اين جايزه را گامي در مسير گسترش صلح و دوستي با نگاه هنر دانست.

نمايشگاه نخستين جايزه عكس هنر و نيايش در دو گالري فرهنگسراي نياوران و آيينه شهر با نمايش 175 اثر از 111 عكاس دنياونمايش آثار بزرگان عكاسي معاصر دنيا در بخش جنبي برپاست.