برنامه های نهضت سوادآموزی در کردستان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی شامگاه سه شنبه در جلسه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی استان کردستان اظهار داشت: در راستای ریشه کنی بیسوادی در استان کردستان برنامه های نهضت سوادآموزی با مشارکت فعال تر اداره کل آموزش و پرورش در این استان تقویت می شود.

وی در ادامه هدف از ادغام سواد آموزی در آموزش و پرورش را استفاده از ظرفیت های دستگاه تعلیم و تربیت به منظور توسعه فعالیت های سواد آموزی و ریشه کنی بیسوادی عنوان و بر کیفی سازی برنامه های این بخش تاکید کرد و افزود: بهره برداری از تمامی ظرفیت های آموزش و پرورش یکی از سیاست های اصلی برای ترویج فعالیت های سوادآموزی در استان کردستان است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان همچنین به سیاست ها و برنامه های گروه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی استان پرداخت و در ادامه گفت: فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه در مناطق روستایی برای استقبال از برنامه های نهضت سوادآموزی یکی از برنامه های اصلی به شمار می رود.

در ادامه این نشست معاونان پشتیبانی، آموزش ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری برنامه های سواد آموزی و ارائه راهکار های پیشنهادی حوزه های مربوطه پیرامون توسعه و کیفی سازی فعالیت های سواد آموزی به خصوص از طریق مجتمع های آموزشی و پرورشی تاکید کردند.

در این نشست همچنین بر بازنگری برنامه عملیاتی سالانه گروه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی استان تاکید و مقرر شد ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه امکانات پشتیبانی و آموزشی را به موقع در بین کلاس ها توزیع کنند.

برگزاری برنامه های ضمن خدمت و دوره های آموزشی به منظور توانمند سازی آموزشیاران سواد آموزی و نیروهای ستادی، همکاری آموزشیاران در برنامه های اقدام پژوهی، ابلاغ شرح وظایف مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی در راستای پیگیری برنامه های سواد آموزی، اختصاص بخشی از ساعات گروه های آموزشی به بحث سواد آموزی و پیگیری برنامه های تبلیغی به منظور توسعه برنامه ها و اطلاع رسانی فعالیت ها و اقدامات این بخش از دیگر تصمیمات این نشست بود.