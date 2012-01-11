نزدیک به 70 درصد کودکان انگلیسی در فقر دست و پا می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان "مبارزه برای پایان فقر کودکان" در گزارشی اعلام کرد که در برخی از مناطق بریتانیا 50 تا 70 درصد کودکان زیر "خط نان" زندگی می کنند و برای سیر کردن شکم خود هم مشکلاتی دارند.

محله "تاور هملتس" از توابع لندن یکی از فقیرترین مناطق برای کودکان عنوان شده است.

این گزارش دولت ائتلافی و سیاست‌های آن را در افزایش کودکان فقیر در بریتانیا مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد: وقت بسیار زیادی در باره بحث ها و گفتگوها تلف می شود و علاوه بر آن شکاف عمیق و وسیع بین تعداد کودکان فقیر در مناطق مختلف هم نگران کننده و قابل انتقاد است.

در این گزارش اعلام شده که در "ویتنی" حوزه "دیوید کامرون" نخست وزیر تنها 7 درصد از کودکان زیر خط فقر هستند. اما کمترین میزان فقر کودکان مربوط به "شفیلد حالام" حوزه "نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس است که میزان آن 5 درصد است.

"آلیسون گارنهام" مدیر اجرایی مبارزه برای پایان فقر کودکان می گوید: نقشه فقر کودکان تصویر خشنی از شکاف اجتماعی در بریتانیا است.

این نهاد همچنین تدابیر ریاضت طلبانه دولت ائتلافی بریتانیا را به باد انتقاد گرفته و می گوید: این تدابیر پیامدهای فاجعه باری برای خانواده های انگلیسی و به طبع آن برای اقتصاد این کشور داشته است.

گارنهام می گوید: کاهش خدمات اجتماعی خانواده ها هم منجر به یک فاجعه اجتماعی و هم فاجعه اقتصادی خواهد شد و میلیون ها پوند به تجار ضرر خواهد زد و بر خوراک و پوشاک کودکان تاثیرات بدی خواهد گذاشت.