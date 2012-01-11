به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 21، مقرر کردند هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، نسبت به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند و یا در حین صدور یا خارج نمودن دستگیر شود هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد.

تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

نمایندگان مجلس در ماده 21 نیز مصوب کردند صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاوریار و ماهیان خاویاری که مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می شود بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

به گزارش مهر، ادامه بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنان ادامه دارد.