خوشه های تولیدی در روستاهای کردستان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی با بیان اینکه برای تقویت زیرساخت های توسعه، ایجاد خوشه های تولیدی در روستاهای استان کردستان امری ضروریست، اظهار داشت: روستاها یکی از اصلی ترین زیربناهای اقتصادی کشور محسوب می شوند و به همین دلیل توسعه این بخش باعث افزایش تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تقویت زیرساخت ها از جمله ارتقای سطح بازدهی اقتصادی روستاها راه نیل به شکوفایی و خودکفایی را هرچه بیشتر هموار می کند، افزود: شناسایی مزیت های نسبی و ظرفیتهای موجود در روستاهای استان کردستان می تواند موجبات جذب سرمایه در این مناطق را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: صنایع دستی و صنایع تبدیلی جانبی و بسته بندی از جمله راه های توسعه اقتصادی در روستاهای استان کردستان است که عملیاتی کردن این مهم اشتغال پایدار در مناطق یاد شده را در پی دارد.

وی بر تغییر شیوه دستی به کارگاهی در بخش تولید روستایی در استان کردستان تاکید کرد و خواستار حرکت این بخش به سمت تولید انبوه و اقتصادی شد.

نوسودی پایان گفت: بازاریابی نیاز اساسی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامداری و صنایع دستی در روستاهاست و مسئولان ومتولیان این بخش در استان باید برای بسترسازی و عرضه مناسب تر محصولات روستائیان به بازارهای هدف تدابیر لازم را اتخاذ کنند.