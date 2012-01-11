به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس طرح دو فوریتی استفساریه جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور با 129 رای موافق، 6 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

دو فوریت این طرح دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود.

بر اساس این استفساریه دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.

سئوال نمایندگان در این استفساریه این بود که آیا مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390 به این معناست که در سال جاری دولت نمی تواند در ماه های باقیمانده سال 1390 بیش از 20 درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد؟

نمایندگان در پاسخ این استفساریه تصویب کردند؛ بله مجوز مذکور در این بند متناسب با ماه های باقیمانده سال است و دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، می تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 89 در همان مورد افزایش یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این استفساریه با تشکر از نمایندگان که مشکلی را در راه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها حل کردند، اظهار داشت: تفسیر شاذی مطرح شده بود که بر اساس آن دولت معتقد بود اگر 20 درصد قیمت حامل های انرژی در طول سال افزایش پیدا نکرده در طول 2 ماه پایانی سال جاری می تواند به صورت یکباره قیمت حامل های انرژی را تا 200 تا 300 درصد افزایش دهد.

وی تاکید کرد: مجلس با این مصوبه جلوی تفسیری که فشار مالی شدیدی را که به مردم وارد می کرد گرفت.