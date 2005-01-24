مذهب علوي در كنار معرفي مسيحيت و يهوديت آموزش داده خواهد شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي ايران در تركيه ، نزديك به 14 سال است در مدارس تركيه كتب ديني و معارف اسلامي بدون هيچ گونه تغييري به دانش آموزان تدريس مي شود. وزارت آموزش ملي درصدد است در سال تحصيلي جديد مذهب علوي را به بخش هاي اين كتاب اضافه كند و همچنين ساعات آموزش ديني را يك ساعت افزايش دهد.

در اين خصوص با نظرخواهي از مدرسان ديني و استادان رشته الهيات كتاب جديدي طراحي شده و از سال بعد در اختيار مدرسان قرار خواهد گرفت.

لازم به ذكر است كه در كتاب جديد بخش هايي هم به معرفي مذهب مسيحيت و يهوديت اختصاص يافته كه تنها با استناد به انجيل و تورات آموزش داده خواهد شد .



بنا به گفته مدير كل آموزش ديني مدارس هر دانش آموز در هر سال تحصيلي مي بايست 6-8 دعا ياد گرفته باشد.

