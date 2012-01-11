سه هزار نفر در آبادان مهارت خود را در آموزشگاه های آزاد فراگرفتند

ارژنگ کوه سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان حاضر تعداد 35 آموزشگاه آزاد که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور هستند به جوانان آبادان ارائه خدمات می کنند.

وی فعالیت آموزشگاه ها را در رشته های فناوری اطلاعات، فناوری مد (خیاطی)، نقاشی، آرایش و پیرایش، عمران، حسابداری و ... اعلام کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای آبادان گفت: کارآموزان آموزش دیده در موسسات کارآموزی آزاد پس از گذراندن دوره هایی که براساس استانداردهای ملی مهارت هستند به واحد سنجش و ارزشیابی معرفی و در آزمون پایان دوره شرکت می کنند که در صورت موفقیت گواهینامه بین المللی مهارت به کاراموز اعطا می شود.



کوه سرخ همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 9 هزار و 537 نفر در آزمونهای هماهنگ مهارتی در آبادان شرکت کرده اند که ازاین تعداد پنج هزار و 736 نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت بین المللی شدند.



وی افزود: کارآموزان دختر و پسر شرکت کننده در آزمونهای فنی و خدماتی از مراکز دولتی و غیر دولتی فنی وحرفه ای بوده که در بیش از 50 حرفه فنی و خدماتی آموزشهای مورد علاقه خود را فرا گرفته اند.



رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آبادان گواهینامه مهارت بین المللی را بسیار با اهمیت دانست و اظهار کرد: ازجمله مزایای این گواهینامه ها، تطبیق با واحدهای کار و دانش برای دریافت دیپلم، دارابودن اعتبار بین المللی، اعتبار برای دریافت پروانه کسب و کار، استفاده برای تسهیلات وام، اعتبار در تمام ادارات و سازمانهای دولتی برای اشتغال است.



قانون الزام فراگیری آموزشهای مهارتی براین نکته تاکید داردکه دستگاه ها موظف به جذب دارندگان گواهینامه مهارتی برای شتغال هستند.