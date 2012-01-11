به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر رحیمی، دبیر بخش فیلم‌های مستند چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: چون بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی، برای اولین دوره در جشنواره برگزار می شود و موضوع تخصصی است، شورایی متشکل از فعالان سینما که در هنرهای تجسمی نیز فعالیت داشته‌اند تشکیل شد تا به صورت مشورتی برای این بخش برنامه‌ریزی شود.

رحیمی در مورد رابطه هنرهای تجسمی و سینما عنوان کرد: بخش فیلم‌های تجسمی مدعی زیاد دارد و تخصصی‌ترین بخش سینما هم می‌تواند باشد و زیربنای سینما هنرهای تجسمی است.

وی ادامه داد: خیلی از دست‌اندکاران یک فیلم مانند طراحان صحنه، لباس، گریمورها و حتی فیلمبرداران از هنرمندان هنرهای تجسمی هستند و بسیاری از فیلمبرداران مطرح مانند محمود کلاری عکاس‌های خوبی هستند. بنابراین اگر بخواهیم ناآگانه قدم برداریم مورد سوال قرار می گیریم.

دبیر بخش فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی در مورد میزان فیلم‌هایی که در این زمینه ساخته شده است، گفت: این موضوع تاکنون پراکنده بوده است. جشنواره هایی با عنوان مستند مثل سینما حقیقت و...برگزار شده اما تاکنون در مورد مستند هنرهای تجسمی تخصصی صبحث نشده‌است. بنابراین چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر این موضوع را مورد توجه داد چون فیلم‌هایی که در این زمینه ساخته شده‌است، کم نیست.

رحیمی با تاکید بر حمایت از طرح‌های فیلم مستند تجسمی گفت: در این جشنواره بخشی را با عنوان "طرح مستندهای هنرهای تجسمی" قرار دادیم که طراحان و مستندسازان اگر سوژه خاصی را در هنرهای تجسمی دارند، به آن بپردازند و طرح آن را بنویسند.

رحیمی در مورد نحوه حمایت از فیلم‌های تجربی در این جشنواره افزود: بخش طرح مستندهای هنرهای تجسمی باعث می شود فیلمسازان به ساخت مستند هنرهای تجسمی بیشتر توجه کنند. همچنین سه طرح برگزیده در این بخش برای تولید مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی از مشارکت نهادهای سینمایی در حمایت از این بخش خبر داد: انجمن سینمای جوان برای مشارکت در این بخش استقبال خیلی خوبی کرده اما مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هنوز پاسخی نداده است. معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حمایت خود را به صورت کتبی اعلام کرده است.

هنرمندان و فیلمسازان برای شرکت در بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر می توانند تا 5 بهمن ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان کاگر شمالی، روبروی پارک لاله، خیابان شهید صدوقی، شماره 17 ارسال کنند و برای اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir مراجعه کنند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، مجسمه‌سازی، تصویر سازی، کاریکاتور، فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی و همایش 10 بهمن تا 14 اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.