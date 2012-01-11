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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

سردار کشوری:

99 کیلوگرم حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه کشف شد

99 کیلوگرم حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، در بازرسی از منزلی مسکونی در شهر کرمانشاه 99 کیلوگرم حشیش کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری، گفت: 99 کیلوگرم ماده مخدر حشیش با کار اطلاعاتی ویژه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه کشف شد.

سردار کشوری افزود: مواد مخدر کشف شده در داخل 3 عدد ساک دستی و در قالب 99 بسته 1 کیلوگرمی، در بازرسی از منزل مسکونی متهمی 40 ساله کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: روز گذشته نیز با تلاش ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و در بازرسی از یکدستگاه خودرو "ال 90" در محور کنگاور به کرمانشاه، مقدار 22 کیلو و 500 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شده بود.

کد مطلب 1507003

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