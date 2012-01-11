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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

جهت ارتقای مطالعه مفید/

کارگروه تخصصی برای انتخاب منابع برتر در اسفراین تشکیل شد

کارگروه تخصصی برای انتخاب منابع برتر در اسفراین تشکیل شد

اسفراین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسفراین گفت: کارگروه تخصصی جهت انتخاب منابع برتر حوزه تاریخ و ادبیات، جهت ارتقای مطالعه مفید تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم ابراهیمی زمانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسفراین گفت:  کارگروه تخصصی با موضوع تاریخ و ادبیات، جهت انتخاب منابع پر محتوا و معرفی آن به اعضای کتابخانه ها تشکیل جلسه داد.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و برای تمام اقشار از وظایف مهم کتابخانه های عمومی است گفت: سعی کردیم تا از تمام ظرفیتهای موجود در شهرستان استفاده کنیم تا کتابهای پر محتوا و غنی وارد مخزن کتابخانه های عمومی شهرستان شود، بر این اساس از تعدادی از فرهیختگان که در رشته تحصیلی تاریخ و ادبیات صاحبنظر می باشند دعوت و کارگروه  تخصصی موضوعی تاریخ و ادبیات دی این شهرستان را تشکیل دادیم.

زمانی هدف از این کار را معرفی بهترین کتب در موضوع تاریخ و ادبیات توسط کارشناسان به اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک لیست این کتابها جهت بهره برداری مناسب به همه کتابخانه های سطح شهرستان ارسال خواهد شد.
 

کد مطلب 1507005

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