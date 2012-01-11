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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

با هدف جلوگیری از قیام؛

پادشاه مغرب 306 زندانی را آزاد کرد

پادشاه مغرب 306 زندانی را آزاد کرد

پادشاه مغرب در راستای جلوگیری از قیام مردمی این کشور دستور آزادی 306 زندانی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، وزارت دادگستری مغرب در بیانیه ای اعلام کرد که محمد ششم پادشاه این کشور دستور عفو 306 زندانی را صادر کرده است.

در ادامه بیانیه گفته شده است: این اقدام به مناسبت شصت و هشتمین سالروز صدور اعلامیه استقلال مغرب صورت گرفته است.

به باور کارشناسان این اقدام در راستای جلوگیری از سرایت قیام مردمی جهان عرب به این کشور است. هر چند محمد ششم طی ماه های اخیر اصلاحات قانونی و اقتصادی انجام داده، اما مردم این کشور با برپایی اعتراضات متفرقه به دنبال اصلاحات گسترده هستند.

کد مطلب 1507008

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