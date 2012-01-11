تیم دانشگاه آزاد در مسابقات فوتسال دانشجویی نیشابور قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهرآبادی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، هشت تیم دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده فنی پسران، دانشکده پرستاری، مؤسسه آموزش عالی سما، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور، دانشکده هنر و دانشکده کشاورزی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این تیم‌ها در قالب دو گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند، بیان کرد: پس از انجام مسابقات نهایی، تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و علمی کاربردی به ترتیب به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند.

مسئول تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: اعضای تیم بسیج دانشگاه آزاد را محمود عشقی به عنوان سرپرست و احسان قائمی، هادی قبدیان، احسان ملکیان، محمد امینی، پویا الهی، ایمان عبداله‌آبادی، مصطفی محمدیان و احسان محروقی تشکیل می‌دهند.

مسابقات فوتسال حوزه‌های بسیج دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیشابور با همکاری بخش تربیت‌بدنی و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و به میزبانی این واحد برگزار شد.