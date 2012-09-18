  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

دروازه‌بان آرسنال بازی با مون پولیه را از دست داد

دروازه‌بان آرسنال بازی با مون پولیه را از دست داد

دروازه بان شماره یک آرسنال به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا قادر به بازی مقابل مون پولیه فرانسه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، چزنی که دو بازی آرسنال را به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا از دست داده بود در بازی با ساوتهمپتون که به برتری 6 بر یک آرسنال انجامید، وارد میدان شد اما دوباره آسیب دید و نمی تواند در یددار با مون پولیه که در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود، به میدان برود.

"ویتو مانوئه" جایگزین دروازه بان ملی پوش لهستانی در این دیدار خواهد شد در حالیکه "جیمز شیا" هم بر روی نیمکت حضور دارد.

آرسن ونگر"، سرمربی آرسنال، در خصوص "مانوئه" اظهار داشت: ویتو خیلی به شماره یک آرسنال نزدیک است و اکنون این فرصت در اختیارش قرار گرفته است. او اعتماد به نفس دارد و از قدرت ذهنی بالایی برخوردار است. در آغاز فصل، او دروازه‌بان شماره پنج تیم بود اما اکنون دروازه بان شماره 2 است. این به شما نشان می دهد که فوتبال چقدر زود می تواند دستخوش دگرگونی شود.

بر پایه گزارش دیلی میل، آرسنال برای این دیدار همچنین "ابو دیابی"، "توماس روسیسکی"،"جک ویلشر"، "باکاری سانیا" و "امانول فریمپونگ" را به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نخواهد داشت.

کد مطلب 1507013

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