9 شهروند برگزیده کرمانشاهی از بین 250 نفر انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی مظفری با اشاره به نحوه انتخاب شهروند، گفت: بعد اطلاع رسانی جشنواره یکی از اولویت های کاری ما بود که با استفاده از رسانه ها و سایر ابزار تبلیغی اقدام به اطلاع رسانی فراگیر کردیم.

دبیر جشنواره شهروند برگزیده افزود: 250 نفر به همراه آثار و خدماتی که این افراد انجام داده بودند از طریق سازمان های مردم نهاد و دولتی به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.

وی گفت: گزینش صحیح و درست شهروند برگزیده اولویت دیگر کاری ما بود که خدای نخواسته حقی از فردی ضایع نگردد که در این رابطه علاوه بر تشکیل هیئت داوران، 15 جلسه با حضور اعضا درون و برون سازمانی تشکیل دادیم.

دبیر جشنواره تصریح کرد: 5 جلسه کمیته داوری با حضور مسئولین و کارشناسان برون و درون سازمانی تشکیل که منجر به انتخاب 6 داور در بین ادارات دولتی و 8 داور در بین پلیس های تخصصی شد.

سرهنگ مظفری گفت: همانطوریکه قبلا هم گفتم، در انتخاب شهروند برگزیده نهایت دقت و حساسیت در کار را به کار گرفتیم و داورانی که برای داوری انتخاب شده بودند، تلاش بر این بود که جزو بهترین ها باشند.

وی افزود: پس از ساعت ها بحث و بررسی، کمیته هیئت داوران 9 نفر را به عنوان شهروند برگزیده در بین 250 نفر انتخاب کرد.

دبیر جشنواره در پایان به انتخاب 4 نفر از مجموعه انتظامی استان و 5 نفر دیگر از سایر ادارات به عنوان شهروند برگزیده اشاره کرد.