پخش سریال اینترنتی علمی تخیلی تام هنکس از سایت یاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر معروف آمریکایی که به خاطر نقشهایی که در فیلمهای فارست گامپ، نجات سرباز رایان و مسیر سبز ایفا کرده شهرت جهانی دارد و تاکنون 2 بار جایزه اسکار را به خانه برده است از بهار امسال سریال اینترنتی خود را ویژه پخش در وب آماده می کند.

این بازیگر، کارگردان و تهیه کننده هالیوودی که از سالها قبل درحال کار بر روی یک فیلم انیمیشن علمی تخیلی با عنوان "شهری الکتریکی" است اکنون قصد دارد به جای یک فیلم 90 دقیقه ای این اثر را به 20 قسمت که زمان هر یک از آنها بین 3 تا 5 دقیقه است، تقسیم کند.

این سریال وب که در نمایشگاه CES 2012 لاس وگاس رونمایی شد، از بهار روی سایت یاهو پخش می شود.

برخلاف "یو تیوب" گوگل که از مدتها قبل سریالهایی را که ویژه وب ساخته می شوند پخش می کند این اقدام برای یاهو تازگی دارد. دومین موتور جستجوی دنیا تجربه پخش سریالهای معروف کانالهای مختلف تلویزیونی را دارد اما تاکنون یک سریال ویژه وب را پخش نکرده است.

سریال علمی تخیلی اینترنتی "شهر الکتریکی" را شرکت فیلمسازی Playtone تام هنکس ساخته است و یاهو در 2 فرمت آنلاین و ویژه تبلتها و به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی پخش می کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، تام هنکس که پیش از این در انیمیشن های مختلفی به ویژه شخصیت "وودی" در فیلمهای داستان اسباب بازی حرف زده بود در این سریال اینترنتی نیز صدای یکی از شخصیتها را خواهد داشت.