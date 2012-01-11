به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار این دو تیم به دلیل درگیری دروازه بان آلکمار، "استبان آلوارادو" با یک هوادار در تاریخ 21 دسامبر نیمه کاره ماند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال هلند در این خصوص اظهار داشت: این دیدار در تاریخ 19 ژانویه در "آمستردام آرنا" با حضور کودکان برگزار خواهد شد. فقط بچه‌های زیر 12 سال و آن هم برای آموزش فوتبال مجاز خواهند بود این دیدار را نظاره کنند.

یک هوادار در حین دیدار تیم‌های آژاکس و آلکمار به دروازه بان کاستاریکایی آلکمار حمله کرد و این دروازه بان هم با ضربات لگد به هوادار واکنش نشان داد که با کارت قرمز داور مواجه شد. مسئولان آلکمار پس از آن تیم خود را از زمین بیرون کشیدند و داور نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود آژاکس اعلام کرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، آژاکسی‌ها پیش از این از فدراسیون فوتبال هلند درخواست کرده بودند که به زن‌ها و کودکان اجازه حضور در ورزشگاه را بدهد اما فقط کودکان حق حضور در ورزشگاه را پیدا کردند.