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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ارومیه میزبان مسابقات بین المللی کاراته دهه فجر

ارومیه میزبان مسابقات بین المللی کاراته دهه فجر

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از میربانی ارومیه برای مسابقات بین المللی کاراته کیوکوشین همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر خبر داد.

علی ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور ورزشکارانی از کشورهای فرانسه، ژاپن، کانادا، آمریکا، روسیه، رومانی و لهستان و ایران برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقات بین المللی بسکتبال، تنیس روی میز بانوان در ارومیه با حضور کشورهای مطرح خبر داد و گفت: تجلیل از برترینهای ورزش استان در روز هجدهم بهمن ماه امسال از دیگر برنامه های این نهاد است.

ملا احمدی افزود: در ایام دهه فجر علاوه بر میزبانی چند مسابقه کشوری، برنامه هایی در رشته های کوهنوردی، ورزشهای رزمی، دوهای عمومی و دوچرخه سواری همگانی، آمادگی جسمانی، فوتبال و ورزش های سه گانه، شنا، شیرجه و واتر پلو در سطح استان برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی یاد آور شد: تلاش داریم با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و هیئتهای ورزشی در استان برنامه های ورزشی دهه فجر از حالت کلیشه ای خارج و با نوآوری و ابتکار همراه باشد.

کد مطلب 1507070

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