ارومیه میزبان مسابقات بین المللی کاراته دهه فجر

علی ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور ورزشکارانی از کشورهای فرانسه، ژاپن، کانادا، آمریکا، روسیه، رومانی و لهستان و ایران برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقات بین المللی بسکتبال، تنیس روی میز بانوان در ارومیه با حضور کشورهای مطرح خبر داد و گفت: تجلیل از برترینهای ورزش استان در روز هجدهم بهمن ماه امسال از دیگر برنامه های این نهاد است.

ملا احمدی افزود: در ایام دهه فجر علاوه بر میزبانی چند مسابقه کشوری، برنامه هایی در رشته های کوهنوردی، ورزشهای رزمی، دوهای عمومی و دوچرخه سواری همگانی، آمادگی جسمانی، فوتبال و ورزش های سه گانه، شنا، شیرجه و واتر پلو در سطح استان برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی یاد آور شد: تلاش داریم با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و هیئتهای ورزشی در استان برنامه های ورزشی دهه فجر از حالت کلیشه ای خارج و با نوآوری و ابتکار همراه باشد.