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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

مستند "شهد پارسی" در شبکه استانی جهانبین تولید می شود

مستند "شهد پارسی" در شبکه استانی جهانبین تولید می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مستند "شهد پارسی" در شبکه استانی سیمای جهانبین چهار محال و بختیاری مراحل تولید را سپری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند برای نخستین بار بر اساس تحقیقات علمی به موضوع گزانگبین که نامی آشنا در صنعت گزسازی کشور است و نحوه تولید آن برای بسیاری از مردم پوشیده مانده، می پردازد و در آن تلاش می شود با استفاده از همه ابزارهای موجود بصری این ماده ارزشمند معرفی شود.

گزانگبین محصول فرآیند حشره ای به نام پسیل گز و ماده ای با ارزش دارویی و غذایی فوق العاده ای است که در مستند شهد پارسی داستان تولید گزانگبین توسط این حشره و نحوه تولید آن به تصویر کشیده می شود.

پیش تولید "شهد پارسی" چهار ماه طول کشیده و از آنجایی که مراحل تولید گزانگبین فرآیندی طولانی دارد، تصویربرداری آن در ماه های مختلف نیمه اول امسال در نقاط سخت گذر و کوهستانی استانهای چهارمحال بختیاری و اصفهان انجام شده است و این مستند تا پایان بهمن ماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

این مستند 30 دقیقه ای به سفارش سیمای استانها در مرکز چهارمحال و بختیاری در حال تولید و برای انتقال بهتر مفاهیم از انیمیشن نیز در آن استفاده شده است.

این مستند به تهیه کنندگی محمد حسین ایران نژاد وکارگردانی محمود عرفانی ساخته می شود.

کد مطلب 1507074

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