بیرجند میزبان همایش ملی باستان شناسی ایران شد

محمدحسین قرشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش ملی باستان شناسی ایران در بیرجند، اظهار داشت: این همایش سال آینده در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

وی تعداد دانشجویان این دانشکده را 520 نفر برشمرد و افزود: از این تعداد هم اکنون 100 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته باستان شناسی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از پیگیری برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در این دانشکده خبر داد و عنوان کرد: این رشته در دانشگاه بیرجند به تصویب رسیده و طی دو ماه آینده پرونده مربوطه به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با تایید وزرات علوم، این رشته از سال آینده در دانشکده هنر دانشجو خواهد پذیرفت، افزود: پیش بینی برای پذیرش تعداد دانشجو در این مقطع 10 نفر است.

قرشی با بیان اینکه هم اکنون تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده برای راه اندازی این رشته متناسب با نیاز است، بیان کرد: در این راستا سه نفر دکتری و چهار نفر مربی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون مقطع کارشناسی باستان شناسی این دانشکده با گرایش عمومی در حال تدریس است، افزود: مقطع ارشد این رشته در گرایش دوران اسلامی راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از بازگشت بورسیه های این دانشکده طی سال آینده خبر داد و گفت: هم اکنون دو نفر بورسیه در حال بازگشت به این دانشکده هستند.

قرشی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر 10 عضو هیئت علمی در این دانشکده مشغول به فعالیت هستند، یادآور شد: همچنین راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های فرش و صنایع دستی در این دانشکده نیز در دست پیگیری است.