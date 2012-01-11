توسعه همکاری های منطقه ای آسه آن / تعیین 3 حوزه کاری

به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان گردشگری ملی "آسه آن" گفت: این مذاکرات با محور برنامه هایی است که قرار است سال آینده در سطح منطقه اجرا شود.

"واردیانتو" افزود: این همکاریهای منطقه ای سه حوزه از کشورهای آسه آن را پوشش می دهد که بزگترین حوزه، منطقه "مکونگ"، شامل تایلند، لائوس، کامبوج، ویتنام و میانمار می باشد که به توافق اعضا میانمار به ریاست این حوزه انتخاب شد.

وی اظهار داشت: حوزه دوم شامل "مثلث پیشرفت" شامل کشورهای اندونزی، مالزی و تایلند به ریاست تایلند و سومین حوزه نیز کشورهای شرقی آسه آن شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین و برونئی به ریاست مالزی است.

"واردیانتو" در ادامه از پیشنهاد اندونزی برای برگزاری کارگروهی قبل از اجلاس سران حوزه در این کشور در آوریل 2012 خبرداد و گفت: با توجه به استقبال خوب از نمایشگاه گردشگری "آ سه آن" ATF 2012 ، به طور قطع شاهد رشد بیشتری در توسعه صنعت گردشگری این منطقه خواهیم بود.

نشست ATF 2012 که در سال 1981 از مالزی اغاز شد ، پس از 31 سال برگزاری مرتب سالیانه هم اکنون در اندونزی دایر است و انتظار می رود یکهزار و 600 خریدار عمده بین المللی بسته های مسافرتی از نمایشگاه جانبی این نشست را خریداری نمایند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه اتحادیه آ سه آن میزان گردشگران خارجی وارد شده به کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2010 به بیش از 73 میلیون گردشگر رسیده است.

میزان گردشگران ورودی به کشورهای عضو آ سه آن در سال 2010 رشد خوبی داشته است به طوری که در سالهای 2009 و 2008 رقم تقریبی 65 میلیون گردشگر تکرار شده است.

کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، فیلیپین، کامبوج، میانمار و لائوس 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به "آسه آن" هستند.



